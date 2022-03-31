Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci oldu

BURDUR (AA) - Burdur'da down sendromlu çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci olmanın mutluluğunu yaşadı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan down sendromlu çocukları komuta merkezine davet etti.

Aileleriyle merkeze gelen 10 özel çocuk, itfaiyeci kıyafetleri giydi, yangına müdahale etti.

İtfaiye aracıyla kent turu da atan çocuklar, bir günlüğüne itfaiyeci olmanın mutluluğunu yaşadı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yaptığı açıklamada, etkinliği down sendromuna dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Çocukların bugün gerçek bir yangına müdahalede bulunduklarını belirten Ballak, "Umuyorum ki bugün onlar da güzel bir anı olarak kalır. Çok mutlu oldular, onların yüzündeki bir gülücük her şeye değer. Ne mutlu bize ki onlara bu heyecanı ve mutluluğu tattırdık. Ailelere de çok teşekkür ediyoruz. Bir günlüğüne Burdur özel çocuklarımıza emanet oldu." diye konuştu.

"Unutulmaz bir gün yaşadılar"

Down sendromlu oğlu olan Hacer Demir de çocuğunun unutulmaz bir gün yaşadığını dile getirdi.

Çocukların bugün çok mutlu olduğunu anlatan Demir, "Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz." dedi.

Serpil Kırmızıgül de Burdur İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, çocuklarını itfaiyeci kıyafetleriyle görünce mutluluktan gözlerinin dolduğunu kaydetti.

Etkinliğe, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.