DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU

BURDUR (DHA) - Burdur'da down sendromlu çocuklar düzenlenen etkinlikte bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte kentteki down sendromlu çocuklara yangın söndürme eğitimi verildi. İtfaiye müdürlüğü bahçesindeki etkinlikte çoocuklar İtfaiyeci kıyafetlerini giyip itfaiye aracıyla tur attı. Çocuklar yakılan ateşi yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

Hava muhalefeti nedeniyle etkinliği 21 Mart günü yapamadıklarını söyleyen Ercengiz tatbikatta çocuklara yangın eğitimi verildiğini anlattı. Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da çocukların itfaiyeci elbiseleriyle mutlu bir gün geçirdiğini anlattı.