DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Burdur'da down sendromlu çocuklar düzenlenen etkinlikte bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

BURDUR (DHA) - Burdur'da down sendromlu çocuklar düzenlenen etkinlikte bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte kentteki down sendromlu çocuklara yangın söndürme eğitimi verildi. İtfaiye müdürlüğü bahçesindeki etkinlikte çoocuklar İtfaiyeci kıyafetlerini giyip itfaiye aracıyla tur attı. Çocuklar yakılan ateşi yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

Hava muhalefeti nedeniyle etkinliği 21 Mart günü yapamadıklarını söyleyen Ercengiz tatbikatta çocuklara yangın eğitimi verildiğini anlattı. Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da çocukların itfaiyeci elbiseleriyle mutlu bir gün geçirdiğini anlattı.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, 21 Mart, Yangın, Burdur, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title