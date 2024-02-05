Down sendromlu çocuk sondaj kuyusundan kurtarıldı

BURDUR'un Bucak ilçesinde 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen down sendromlu Rabia Şan (3), ayaklarına ip bağlanarak sarkıtılan itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

Bucak'a bağlı Dutalan köyü Sığındı Mahallesi'nde oturan Akif ve Alime Şan çifti, saat 13.30 sıralarında down sendromlu kızı Rabia'yı göremeyince aramaya başladı. Kızına seslenen Alime Şan, evlerinin önündeki sondaj kuyusundan ses geldiğini fark etti. Yaklaşık 5 metrelik kuyuyu kontrol eden Alime Şan, kızının içeride olduğunu anlayınca çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekibinde yer alan itfaiye personeli, bir insanın sığabileceği genişlikteki kuyuya, ayağına bağlanan iple sarkıtıldı. Jandarma ve köylülerin yardımıyla kuyuya inebilen itfaiye personeli Rabia'yı çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri, Rabia'nın sağlık durumunu kontrol ederken, baba Akif ve anne Alime Şan da çocuklarına sarıldı. Rabia, tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rabia'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)