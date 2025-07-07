Down Sendromlu Çocuğa Ayrımcılık Yapan Sanık 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ankara'da ailesiyle bir alışveriş merkezine (AVM) giden 10 yaşındaki down sendromlu çocuğu, "içerideki çocuklara zarar verebilir" diyerek oyun alanına almayan sanık Ali Meyvacı'nın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Ankara Batı Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, mağdur M.B'nin down sendromlu ve özel gereksinimli olduğu için Ankara'da bir AVM'nin içindeki oyun alanına alınmadığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili yayımlanan video kaydında, oyun parkında görevli sanığın "biz burada çalışanlar olduğumuz için onlar ne dediyse biz onu yapıyoruz, özel çocuklar alınmıyor" demesi, yine aynı oyun parkında çalışan diğer bir kadın görevlinin ise "içeride zarar verebilir" demesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve özel gereksinimli M.B'nin ailesinin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu anımsatıldı.

Gerekçeli kararda, "Sanığın yargılama aşamasında oyun alanında herhangi bir ayrımcılığın bulunmadığına ilişkin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmesinin mümkün olmadığı, down sendromlu olan mağdurun oyun alanından faydalanmasına engel olmak suretiyle üzerine atılı ayrımcılık suçunu işlediği" tespitinde bulunuldu.

Gerekçeli kararda, yargılama sonucunda sanık Ali Meyvacı'ya "kişiler arası ayrımcılık yapma" suçundan 10 ay hapis cezası verildiği kaydedildi.