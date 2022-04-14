Down sendromlu Berat'ın "koruyucu ailesi" halası oldu

Antalya'da anne ve babasının doğduğu gün hastanede bıraktığı down sendromlu Berat'ın koruyucu ailesi olan halası ve eniştesi, çocuğu evlatları gibi sevgiyle bağrına bastı.

Antalya'da yaşayan 3 çocuk sahibi hala Şükran Bingöl (46) ve eşi emekli polis Mehmet Bingöl (58), 8 yıl önce down sendromlu Berat ile yeni bir hayata başladı.

Ayrı yaşayan anne ve babanın daha hastanedeyken Berat'ı bırakması üzerine hala ve eniştesi çocuğa sahip çıkmaya karar verdi.

Bingöl çifti, erken doğum, kilo yetersizliği nedeniyle günlerce kuvözde kalan ve yaşaması zor gözüyle bakılan Berat'ı hastanedeyken bir an olsun yalnız bırakmadı.

Küçük Berat'ı yaşama tutunmayı başarması üzerine hastaneden çıkaran Bingöl çiftinin koruyucu aile olmak için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Bingöl çifti, şimdilerde hayatlarının merkezine koydukları down sendromlu Berat'a sevgi ve şefkatle bakmanın huzurunu yaşıyor.

"Biz de almasaydık Berat yurda gidecekti"

Şükran Bingöl, AA muhabirine, kardeşi ile eşinin ayrı yaşadığını ve Berat'ın doğması üzerine hiç kimsenin sahip çıkmadığını söyledi.

Berat'ın annesinin kimliğini çıkarıp kendilerine verdiğini ve bir daha görmediğini anlatan Bingöl, "Berat 8 aylık doğdu, 20 gün kuvözde kaldı. Doktor durumunun iyi olmadığını ve her şeye hazırlıklı olmamızı söylemişti. Berat gün geçtikçe iyi oldu ve kuvözden alıp evde bakmaya başladık. Biz de almasaydık Berat yurda gidecekti, biz sahip çıktık." dedi.

Anne ve baba olmadan Berat'ın resmi işlemlerinin halledilmesi için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduklarını kaydeden Bingöl, başvuru sonunda Berat'ın koruyucu ailesi olduklarını ve bütün işleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

"Hep Berat'ın yanında olacağız"

Berat'a bakmanın 3 çocuğundan daha kolay olduğunu dile getiren Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

"Berat down sendromluydu, kimse bakmak için gönüllü olmadı, biz aldık. Berat'ı en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Benim 3 çocuğum vardı ama Berat'a bakmak çok kolay oldu. Allah belki bize yardımcı oldu. Berat gece, gündüz uykusu olsun, yaramazlığı olsun hiç sorun yaşatmadı. Tek bir fark vardı down sendromlu olmasıydı. Yoksa maşallahı var, algısı gayet yerinde, sadece konuşamıyor. Berat beş aylıkken rehabilitasyona başladık, kasları zayıf olduğu için fizik tedavi gördü, hiç yalnız bırakmadık. Şimdi özel eğitimde birinci sınıfa gidiyor. Kendi kendini idare etsin yeter. Ben, eşim ve diğer çocuklarımla hep Berat'ın yanında olacağız."

Eşinin ve ailesinin Berat'ı evlat edinmesinde kendine çok destek verdiğini anlatan Bingöl, eşinin kendisinden daha çok Berat ile zaman geçirdiğini dile getirdi.

Çocukları olan ailelerin de koruyucu aile olması önerisinde bulunan Bingöl, "Çocuklar anne, babaya özlem duyuyor. Sıcak yuvaya, sevgiye, bakıma ihtiyaçları var." diye konuştu.

"Çocuğumuz gibi seviyoruz"

Mehmet Bingöl ise 8 yıl önce Gaziantep'te görev yaptığı sırada Berat'ın koruyucu ailesi olduklarını ve hastaneden çıktığı günden bu yana kendisine özenle baktıklarını anlattı.

Berat ile zaman geçirmeyi çok sevdiğini belirten Bingöl, şunları söyledi:

"Çocuğumuz gibi seviyoruz. Berat ve diğer çocuklarım kardeş gibi, onlar da bizim kadar Berat'ı seviyor. Ben koruyucu aile olmaktan mutluyum herkese de tavsiye ederim. Hem hayır hem de bir çocuğun hayatını kurtarmış oluyoruz."