Down sendromlu belediye personeli Eren, pozitif enerjisiyle mesai arkadaşlarının neşe kaynağı

Kocaeli'de ailesinin ve görev yaptığı Gebze Belediyesinin desteğiyle engellilerin her alanda var olabileceğini kanıtlayan down sendromlu 29 yaşındaki Eren Karalı, çalışkanlığı ve pozitif enerjisiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Kocaeli'de ailesinin ve görev yaptığı Gebze Belediyesinin desteğiyle engellilerin her alanda var olabileceğini kanıtlayan down sendromlu 29 yaşındaki Eren Karalı, çalışkanlığı ve pozitif enerjisiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Gebze Belediyesince özel gereksinimli bireyin hayata dahil olmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla başlatılan çalışma kapsamında işe alınan 49 engelli bireyden biri olan Karalı, 8 yıl önce Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladı.

İlk dönemlerinde kendisini ifade etme ve özgüvenini ortaya koymada zorlanan Karalı, zaman geçtikçe çalışkanlığı, pozitif enerjisi ve sempatik tavırlarıyla belediyede farklı birimlerdeki çalışanlarla arkadaşlık kurdu.

Rap müziğini seven Karalı, belediyenin de yardımıyla klip çekerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Ekmeğimi alın terimle kazanıyorum"

Eren Karalı, AA muhabirine, 2016 yılında belediyede çalışmaya başladığını söyledi.

Birçok işe gittiğini anlatan Karalı, "İş yerimde ağabey kardeş ilişkisi var. Tıpkı aile gibi, kırmızı çizgim. Belediye Başkanımız Zinnur beye de aynısı söyledim. Benim ailem Temizlik İşleri Müdürlüğü. 2016'da buraya çalışmaya geldim. Burada bir aileyiz ve iç içeyiz." diye konuştu.

Karalı, belediyede çevreyi tanıdığını dile getirerek, "Burada kardeş birliği var. Gebze'deki mahallelerden çöp alıyoruz. Köylere gidiyoruz. Tanker ile yıkama, temizlik, çöp kamyonuyla gezme gibi şeyler yapıyoruz." dedi.

İşini sevdiğini ve ekmeğini alın teri ile kazandığını vurgulayan Karalı, şunları kaydetti:

"Ben yatarak para kazanmayı sevmem. Ekmeğimi alın terimle kazanıyorum. Personel arkadaşlarıma saygı çerçevesinde kalıyorum. Nasıl konuşacağımı veya ifade edeceğimi biliyorum. Kazandığım parayı da eve, kardeşime ve arabamıza harcıyorum. Benim de bir ailem var. Anne ve baba benim için önemli. Ben işimi seviyorum. Benim gibi olsunlar."

Karalı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün kendileri için çok emek harcadığını aktararak, "Çevremde otizmli, zihinsel, görme ve konuşma engelliler var. Bu iş beni dostluk ve kardeşlikle hayata bağladı. Ömrüm burada geçti. Belediye Başkanı'mız için hep 'baba yürekli' dedim. Kalpten ve içtenliğini severim." ifadelerini kullandı.

"Bulunduğu ortama olumlu, pozitif katkılar sunan yapısı var"

Başkan Büyükgöz de özel gereksinimli bireylerin toplumda hak ettikleri yeri almaları gerektiğini vurguladı.

Bu anlamda duyarlılıklarını ortaya koyduklarına değinen Büyükgöz, "Memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 49 kardeşimiz belediyemizde çalışıyor. Eren de onlardan biri ama Eren'in farklılığı şu; bulunduğu ortama gerçekten motivasyon katan, neşelendiren, zaman zaman rap yapan, şarkı söyleyen ve karşısındaki insanın beklentisine uygun hareket sergileyebilen yapısı var. Bulunduğu ortama olumlu, pozitif katkılar sunan yapısı var. Biz kendisinden memnunuz." şeklinde konuştu.

Büyükgöz, özel gereksinimli bireylerin bulundukları ortamda çalışma verimliliğini arttırdığına dikkat çekti.

Eren'in işe başladığı ilk günkü durumuyla bugün geldiği nokta arasında büyük fark olduğunun altını çizen Büyükgöz, şunları söyledi:

"Bugün son derece kendinden emin, kendini ifade edebilen, öz güvenini kullanabilen ve iletişim kurmada sorun yaşamayan biri var. Nerede karşılaşırsak karşılaşayım, konuşuyoruz veya şakalaşıyoruz, bir konu hakkında görüş alışverişi yapıyoruz. Bu da şunu gösteriyor; sosyal hayatın içerisine kazandırılması halinde bu kardeşlerimizin iyileşme yönünde ivme kazandığını görüyoruz."