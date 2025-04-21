Down Sendromlu Bebek İstanbul'a Sevk Edildi

Van'da 2 gün önce dünyaya gelen down sendromlu bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören down sendromlu 2 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Van'a ambulans uçak gönderildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.