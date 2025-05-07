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Down Sendromlu Barış'ın Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti

Down Sendromlu Barış'ın Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti
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Artvin'de yaşayan Down Sendromlu Barış Subaşı, en büyük hayalini gerçekleştirerek trafik polisi olarak uygulamaya katıldı. Polis üniformasını giyen Barış, ekiplerle birlikte yol uygulamasında yer aldı ve araçları durdurarak sürücülerle iletişim kurdu.

Down Sendromlu Barış'ın hayali gerçek oldu: Trafik polisi olarak uygulamaya katıldı

ARTVİN - Artvin'de Down Sendromlu Barış Subaşı, en büyük hayalini gerçekleştirerek Borçka'da trafik polisi olarak uygulamaya katıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Down Sendromlu Barış Subaşı, en büyük hayalini gerçekleştirerek trafik polisi oldu. Polis üniformasını giyen Barış, trafik ekipleriyle birlikte yol uygulamasına katılarak araçları durdurdu, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı.

Borçka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Down Sendromlu Barış Subaşı'nın trafik polisi olma hayaline kayıtsız kalmadı. Polis kıyafetleri giydirilen Barış, telsizini alarak trafik ekipleriyle birlikte sahaya çıktı. İlçede belirli noktalarda yapılan trafik uygulamasında sürücüler durduruldu, Barış da görevli polislerle birlikte araçlardan ehliyet ve ruhsat istedi.

Kemer takmayan sürücülere uyarılarda bulunan Barış, görevini büyük bir ciddiyetle yerine getirdi. Uygulama sırasında çevredeki vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Barış, polis olmanın gururunu yaşadı. Barış'ın heyecanı ve mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Etkinliği organize eden polis ekipleri, toplumda farkındalık oluşturmak adına bu tür çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Güncel
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