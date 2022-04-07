DowAksa TEİD'e kurumsal üye oldu; iş etiğinin yaygınlaşması desteklenecek

YALOVA (DHA) - Yalova'da faaliyet gösteren DowAksa, Etik ve İtibar Derneği- TEİD'e kurumsal üye oldu. Şirket böylelikle evrensel iş etiği ilkelerinin hem kurumsal kültüründe hem de paydaşları arasında daha fazla benimsenmesi için önemli bir adım attı.

Karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, Etik ve İtibar Derneği'ne (TEİD) kurumsal üye oldu. TEİD Etik Beyannamesi'ne imza atan şirket, iş süreçlerinin tümünde en yüksek etik prensiplerini uygulamayı ve paydaşlarında da bu ilkelerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan çalışmalara destek vermeyi taahhüt etti.

ETİK DEĞERLERİN BENİMSENMESİNİ HEDEFLİYOR

2010 yılında kurulan ve bugün 170'ten fazla kurumsal üyeye sahip TEİD, şirketlerin kurumsal kültürlerinde iş etiği ilkelerinin benimsenmesi doğrultusunda faaliyet yürütmesiyle önem taşıyor. Dernek, üye ve paydaş kuruluşlara iş etiği politikaları oluşturma ve uygulamada rehberlik etmeyi amaçlarken etik değerlerin kurumsal bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel