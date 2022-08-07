Son dakika haberi... İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRÜLDÜ, OTOMOBİLDEN EVİNİN ÖNÜNE ATILDI

Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokak'ta önceki gün 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla sokağa girerek bir binanın önünde duran otomobilden yola bir kişi atıldı. Otomobil geldiği gibi hızla kaçarken, sokak sakinleri yerde hareketsiz şekilde yatan kişiye yardıma koştu. Yerde yatan kişinin yüzünün kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Serhat Abik'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü henüz öğrenilemezken, cesedin atıldığı otomobilin bulunması için çalışmalara başlanıldı.