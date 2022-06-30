Dövülerek 3'üncü kat penceresinden atılan kuaför Gökhan öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIEskişehir'de erkek kuaförü Gökhan Kısacık'ı (26), borç- alacak meselesi nedeniyle dövdükten sonra evinin 3'üncü kattaki penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sek edilen şüpheliler Emine Bayrak, Mesut Turan ve Mert Eskioğlu,...
3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Eskişehir'de erkek kuaförü Gökhan Kısacık'ı (26), borç- alacak meselesi nedeniyle dövdükten sonra evinin 3'üncü kattaki penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sek edilen şüpheliler Emine Bayrak, Mesut Turan ve Mert Eskioğlu, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel