Dövülerek 3'üncü kat penceresinden atılan kuaför Gökhan öldü (2) 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIEskişehir'de erkek kuaförü Gökhan Kısacık'ı (26), borç- alacak meselesi nedeniyle dövdükten sonra evinin 3'üncü kattaki penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sek edilen şüpheliler Emine Bayrak, Mesut Turan ve Mert Eskioğlu,... 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI Eskişehir'de erkek kuaförü Gökhan Kısacık'ı (26), borç- alacak meselesi nedeniyle dövdükten sonra evinin 3'üncü kattaki penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sek edilen şüpheliler Emine Bayrak, Mesut Turan ve Mert Eskioğlu, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mesut Turan Eskişehir Güncel Haberler

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