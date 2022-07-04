Son dakika haberi | KAMYON ŞOFÖRÜ KAVUN YÜKLEME KAVGASINDA KAÇARKEN TARLA BEKÇİSİNİ EZDİ

ADANA'da kavun yükleme sırasında çıkan kavgada darbedilen kamyon şoförü Halil Acet (51), kaçarken olayla ilgisi olmayan, tarla bekçiliği yapan Ramazan Oruç'a (59) çarptı. Hastaneye kaldırılan Oruç hayatını kaybederken, polise teslim olan Acet ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A.?ya ait tarladaki işçilerin topladığı kavunlar, kamyon şoförü Halil Acet'in gelmemesi nedeniyle yerinde kaldı. Bir gün sonra tarlaya gelen Acet, kavunların yüklenmesini isteyince tartışma çıktı. İşçilerin 'Bugün de biz kavunları yüklemiyoruzö demesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen Acet, kamyona binerek kaçmak istedi. Bu sırada olayla ilgisi olmayan tarlada bekçilik yapan Ramazan Oruç'a çarptı. Oruç, kamyonun altında kalarak ağır yaralanırken, Acet ise olay yerinden kaçtı.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Tarladaki işçiler, Oruç'u otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Oruç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü Acet ise olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan Acet, 'Tarlada kavga çıkınca beni dövdüler. Ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Ne olduğunu hatırlamıyorum dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel