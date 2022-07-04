Son dakika haberi | KAMYON ŞOFÖRÜ KAVUN YÜKLEME KAVGASINDA KAÇARKEN TARLA BEKÇİSİNİ EZDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | KAMYON ŞOFÖRÜ KAVUN YÜKLEME KAVGASINDA KAÇARKEN TARLA BEKÇİSİNİ EZDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da kavun yükleme sırasında çıkan kavgada darbedilen kamyon şoförü Halil Acet (51), kaçarken olayla ilgisi olmayan, tarla bekçiliği yapan Ramazan Oruç'a (59) çarptı.

ADANA'da kavun yükleme sırasında çıkan kavgada darbedilen kamyon şoförü Halil Acet (51), kaçarken olayla ilgisi olmayan, tarla bekçiliği yapan Ramazan Oruç'a (59) çarptı. Hastaneye kaldırılan Oruç hayatını kaybederken, polise teslim olan Acet ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A.?ya ait tarladaki işçilerin topladığı kavunlar, kamyon şoförü Halil Acet'in gelmemesi nedeniyle yerinde kaldı. Bir gün sonra tarlaya gelen Acet, kavunların yüklenmesini isteyince tartışma çıktı. İşçilerin 'Bugün de biz kavunları yüklemiyoruzö demesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen Acet, kamyona binerek kaçmak istedi. Bu sırada olayla ilgisi olmayan tarlada bekçilik yapan Ramazan Oruç'a çarptı. Oruç, kamyonun altında kalarak ağır yaralanırken, Acet ise olay yerinden kaçtı.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Tarladaki işçiler, Oruç'u otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Oruç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü Acet ise olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan Acet, 'Tarlada kavga çıkınca beni dövdüler. Ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Ne olduğunu hatırlamıyorum dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title