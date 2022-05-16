Dövülen kadını kurtardılar, döveni de yere yatırıp etkisiz hale getirdiler - Haberler

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Dövülen kadını kurtardılar, döveni de yere yatırıp etkisiz hale getirdiler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dövülen kadını kurtardılar, döveni de yere yatırıp etkisiz hale getirdiler

Bursa'da bir kişi yanında bulunan kadını yol ortasında darp etmeye başladı.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir kişi yanında bulunan kadını yol ortasında darp etmeye başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadını kurtarıp yere yatırdıkları adamı etkisiz hale getirdi.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde dün gece meydana geldi.

İddiaya göre, bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören vatandaşlar adamı etkisiz hale getirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Darp edilen kadın ise yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

(Abdullah Uğur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Görükle, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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