Döviz Bürosu Sahibini Boğazını Keserek Öldüren Şüpheliye Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis İstendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde döviz işiyle uğraşan Ramazan Kırınfıl'ı (45), boğazını keserek öldürüp yüklü miktarda döviz çalmaktan yargılanan Ramazan Afşin (23) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi, geçen yıl 27 Eylül'de saat 10.30 sıralarında, Çifteçeşmeler mevkisi D-400 kara yolunda 07 K 7720 plakalı otomobilin yol kenarında park halinde olduğunu fark etti. Jandarma ekibi aracı kontrol ettiğinde, direksiyondaki hareketsiz kişinin boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü. Jandarma ekiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, direksiyondaki kişinin boğazının kesildiğini ve öldüğünü belirledi. Jandarmanın kontrolünde, ölen kişinin Ramazan Kırınfıl olduğu tespit edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, araçtaki aramada ise yüklü miktarda para bulundu. İlçede döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfıl'ın cansız bedeni, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna koyuldu. Kırınfıl'ın cenazesi, otopsisi sonrası yakınlarına teslim edildi. Memleketi Diyarbakır'a getirilen Kırınfıl, Mardinkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ELİNDEKİ KANI DENİZ KENARINDA TEMİZLEMİŞ

Jandarma ekiplerinin araştırmalarında, araçtan yüklü miktarda döviz çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve Kırınfıl'ın telefon görüşmeleri incelemeye alındı. Kırınfıl'ın en son Ramazan Afşin ile telefonda görüştüğü belirlendi. Ramazan Afşin'i takibe alan jandarma, kamera kayıtlarından şüphelinin gün içindeki hareketlerini inceledi. Şüphelinin olayda kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Ramazan Afşin'in evine baskın düzenledi. Afşin'in üzerinde, kullandığı araçta, iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, kan lekeli giysilerle, lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendiller ele geçirildi. Evinin banyosundaki bölmede de 8 bin 400 dolar, 14 bin paunt ve 13 bin lira bulundu. Cinayette kullanılan bıçak ise olay yerinin hemen alt kısmındaki Eski Kemer Yolu'nun kenarındaki çalılık alanda, içinde bir miktar farklı türde dövizin bulunduğu çantayla birlikte bulundu. Kamera kayıtlarında Ramazan Afşin'in elindeki kanı deniz kenarına gidip temizlediği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afşin, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklu sanık Ramazan Afşin hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Afşin ile Ramazan Kırınfıl'ın eşi Ayşe Kırınfıl, çocukları Halil İbrahim Kırınfıl ve Elif Kırınfıl katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık Ramazan Afşin, Ramazan Kırınfıl'ı ben öldürmedim. Olay günü sabahında maktul benim çalıştığım iş yerime geldi. Kendisinden 800 euro borç istedim. O an üzerinde euro olmadığını Beldibi'ndeki müşterisinden alacağını aldıktan sonra verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Beldibi'nde buluşmak üzere sözleştik. Daha sonra o dükkandan çıktı ben de arkasından çıktım. Kendisi 'Beldibi'nde görüşürüz' dedi, ancak tam olarak nerede görüşeceğimizi söylemedi. 'Arkamdan gel sen' dedi. Sonrasında onu arkasından takip ederek devam ettim. Olay yerine gittiğim zaman şoför kapısı açık bir şekilde aracı bekliyordu. Aracın yanına gittiğimde maktul boğazı kesilmiş şekilde araç içerisinde hareketsiz olarak bulunuyordu. O esnada olayın olduğu yerin karşısında kanyon yoluna doğru beyaz bir otomobilin gittiğini gördüm. Maktule karşı öldürme fiilini ben gerçekleştirmedim ancak paraya ihtiyacım olduğu için araçtaki, içerisinde para ve kırmızı saplı bıçak bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştım. Çantayı bulunduğu yere ben bıraktım ve yine paraları evde kolluğun bulmuş olduğu yere bıraktım. Paraları saymadığım için tam miktarını bilmiyorum ancak TL ve döviz karışıktı. Araç içerisinde bulunan parayı aldığım için 112'yi ve kolluğu aramadım. Ben araç içerisinde hareketsiz yatan maktule dokunmadım, sadece içerisinde bıçak ve para olan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştım diye konuştu.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Mahkeme heyetinin Ramazan Kırınfıl'ın ölüm raporu ve DNA raporlarının okuması üzerine savunmasına devam eden sanık Afşin, Maktulü ben öldürmedim. Kimin yaptığını bilsem bunu illaki mahkemeye veya yetkililere bildirirdim. Maktul ile bir boğuşma veya bir temasım olmadı. DNA'nın nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Belki tokalaşmadan olabilir ancak ben maktul ile kesinlikle boğuşmuş değilim. Emanette kayıtlı olan paraların kime ait olduğu konusunda bir fikrim yoktur. Arabadaki kan örnekleri veya diğer DNA örneklerinden bahsediliyor. Maktulü o halde gördüğümde ambulansa haber vermediğim için pişmanım. Çanta kanlı vaziyetteydi. Kan oradan bulaşmış olabilir. Tahliyemi talep ederim diye konuştu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ramazan Afşin'in 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık ayrıca 'Suç delillerini gizleme' ve 'Nitelikli yağma'dan da ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)

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HABER Aslı DURANANTALYA,(DHA)-