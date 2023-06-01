Döviz Hırsızları Çine'de Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evden döviz çalan hırsızlık şüphelileri, jandarma tarafından yakalandı. Olay, Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ikamette giren şüpheliler, evden 4 bin 300 Euro ve bin 300 Dolar çaldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evden döviz çalan hırsızlık şüphelileri, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ikamette giren şüpheliler, evden 4 bin 300 Euro ve bin 300 Dolar çaldı. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelilerini tespit etmek için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucunda hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN