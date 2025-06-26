Douala'da Gıda Zehirlenmesi: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da, bir esnafın dağıttığı bisküviler nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılan 105 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 105 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Douala'nın New-Bell Mahallesi'nde çocuklar, bir esnafın dağıttığı bisküvilerden zehirlendi.

Bisküvileri tükettikten kısa süre sonra fenalaşan çocuklardan 105'i acil müdahale için Laquintinie Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanı'nın talimatıyla aralarında psikologların da bulunduğu 100'den fazla sağlık personeli, çocuklara ve ailelerine destek vermek üzere hastaneye geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bisküvileri dağıtan esnaf gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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