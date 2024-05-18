Elektrik Elektronik Mühendisi Alper Gencan, çocuklarda teknoloji ve mühendislik tutkusunu yeşertiyor

Elektrik Elektronik Mühendisi Alper Gencan, tasarlayıp ürettiği robotik kodlama setleriyle çocuklarda teknoloji ve mühendislik tutkusunun yeşermesine katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler" temalı dosya haberin ikinci bölümü mezuniyetinin ardından robotik kodlama setleri tasarlayıp üretmek için kendi girişimini kuran Alper Gencan'a ayrıldı.

Teknopark Ankara'da faaliyet gösteren ALPGEN Robotics'in Kurucu Genel Müdürü Gencan, Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2016'da mezun olduğunu ve 2019'dan beri girişimcilik faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Mezuniyetinin ardından 2 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra girişimci olmaya karar verdiğini ifade eden Gencan, girişimcilik serüvenini şöyle anlattı:

"Robotik kodlama alanında zaten uğraşıyordum üniversiteden beri. Üniversitede de bu ürünleri kullanıyorduk. Kullanım zorluğunu gidermek amacıyla kendi ürünlerimi tasarlamaya karar verdim. Kendi ürünlerimi tasarlayarak bu süreci başlatmış oldum. Daha sonra öğretmen arkadaşım bana bir robot yönlendirdi. Bu robotun daha uygun maliyeti üretebileceğini düşünerek bir robot tasarladım. Bu robotu okullara pazarlamaya çalıştım. Böylelikle girişimciliğe başlamış oldum. İlk etapta tasarımımda hazır ürünler kullandım. Daha sonra hazır ürünleri bir araya getirip kendi kartımı tasarlamak istedim ve ilk robotik kodlama kartım bu şekilde ortaya çıktı. Sonra sensördü, diğer ürünlerdi derken 200'e yakın ürün tasarlamış olduk."

5 yaşa kadar indi, veliler kayıt için bunu soruyor

Robotik kodlama ürünlerinin kullanımının 5 yaşa kadar indiğine işaret eden Alper Gencan, okullarda da bilişim teknolojileri derslerinde kodlama atölyelerinde bu ürünlerin kullanıldığını belirtti.

Bu ürünleri alıp evinde hobi olarak projeler geliştiren kullanıcılar da bulunduğunu dile getiren Gencan, bu şekilde akıllı ev sistemleri, robotlar, akıllı sulama sistemleri oluşturulabildiğini söyledi.

Hedef kitlelerinin 5 yaş üzerindeki herkesi kapsadığına değinen Gencan, yurt içinde satışlarının oldukça fazla olduğunu, bugüne kadar da 50'den fazla ülkeye de mikro ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gencan, son 5-6 yılda robotik kodlamanın oldukça ilerlediğine dikkati çekerek, ilk başta özel okulların, daha sonra da devlet okullarının bu alana bütçe ayırmaya başladığını aktardı. Gencan, robotik kodlama ile erken yaşta tanışılmasının faydalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocukların erken yaşlarda mühendislikle tanışmasını, temel mühendislik, analitik düşürme becerilerinin geliştirilmesini sağlıyor. Tasarladığımız ürünlerle çocuklar 7-8 yaşında temel elektrik-elektronik, yazılım, bilişimi gibi prensipleri öğrenebiliyor. Ortaokul seviyesindeki öğrenciler bir mühendis seviyesine gelmiş olabiliyor. Çok stajyer arkadaşlarımız oluyor meslek liselerinden veya düz liselerden gelen, en az bizim kadar PCB kartı tasarlayıp üretebilen öğrenci arkadaşlar var. Eğitim sistemine uygulanan STEM sistem oluşumuyla çocuklar kendilerini geliştirip bu seviyeye gelebiliyor. Yapay zeka da günümüzde oldukça popüler. Bizim ürünlerimizle yapay zeka uygulamaları, görüntü işlemi projeleri de gerçekleştirebiliyor ve bu giderek artacak. Günümüzde kreş ve anaokulunda bile uygulandığı için artık veliler kayıtta robotik kodlama dersinin olup olmadığını soruyorlar, buna göre kayıt yaptırıyorlar."

"Üniversitede gördüklerimizi ilkokul, ortaokulda görüyorlar"

Alper Gencan, Türkiye'de bu alanda üretim yapan 5-6 firma bulunduğunu ve robotik kodlama çalışmayı yeni girişimcilere de önerdiğini ifade etti.

Rakiplerinin dünya devi olduğunu, ABD ve Çinli üreticilerle rekabet koşulları dolayısıyla risklerin iyi araştırılması gerektiğini vurgulayan Gencan, "Üretim hacmimiz dolayısıyla bu seviyeyi az-çok yakalamış durumdayız. ABD veya Çinli rakiplerimize kıyasla avantajlıyız diyebiliyoruz. Bu noktaya gelene kadar da birçok süreçten geçtik, birçok zorluk yaşadık. Bu sektöre girecek arkadaşlarımıza bu süreçlerin benzerlerini yaşayacaklardır." dedi.

Kendilerinin donanım geliştirdiğini işin bir de eğitim boyutu bulunduğunu anlatan Gencan, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin tasarladıkları ürünleri kullanılarak örnek proje ve uygulamalar oluşturduğunu söyledi. Gencan, bu alanda da girişimciler ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Alper Gencan, robotik kodlamanın gelecek nesiller ve ülke için taşıdığı potansiyele ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"Şu anki öğrencilerin ilkokulda, ortaokulda gördükleri dersleri veya projeleri biz üniversitede görüyorduk. Öğrenci bunu ilkokulda, ortaokulda gördüğü zaman üzerinde daha fazla şey ekleyecek, ufku daha çok, daha erken yaşta açılacak. Şu an bile aslında faydalarını görüyoruz. Lise öğrencilerimizden dünya çapında başarı elde edenler var. Bunların erken yaşta çocuklara entegre edilmesi hem ülkenin geleceği, hem de bizim geleceğimiz için oldukça önemli."