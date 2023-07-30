DOSYA HABER- Türkiye'nin 4 milyon tonluk üzüm üretiminde "akıllı tarım" için diplomalı uzmanlar yetiştirilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak bölümler arasında Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi programı yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak bölümler arasında Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi programı yer aldı.

AA'nın üniversite tercih dönemi için hazırladığı ve bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek yeni bazı ön lisans programlarıyla ilgili detayları aktardığı 5 bölümlük haber dosyasının bu bölümünde Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi programı ele alındı.

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk defa Türkiye'de açılacak yeni üniversite programları da yer aldı. Bu programlar arasında bulunan ve bu yıl ilk kez öğrenci kabul edilecek Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi alanına ilişkin, Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Havva Eylem Polat, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Meslek yüksekokulunun bulunduğu mikro klima özellikli ilçenin, merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak havzasında bulunduğunu, burada farklı tarımsal ürünler ile üzüm yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu aktaran Polat, "Daha çok gıda ve tarım odaklı teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Bahçe Tarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Bitki Koruma, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Gıda İşleme ve Teknolojisi programlarımız yıllardır öğrenci alıyor. Bu programların yanı sıra bu yıl ilk kez Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi programına öğrenci alacağız. Yüksekokulumuzda 480 öğrencimiz var. Bu sene yeni açılacak bu programımıza 30 kontenjan tanımlandı. Yeni öğrencilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Kalifiye elemanlar yetişecek

Üzümün farklı şekillerde değerlendirilebilen dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden biri olduğuna işaret eden Polat, "Ülkemizde, 2020-2021 yılı üretim döneminde 3,9 milyon dekar alanda 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi gerçekleştirildi. Aynı dönemde ülkemiz üzüm ihracat miktarı 1,3 milyon tona yakın gerçekleşti. Söz konusu ihracat değeri ise 205 milyon dolara yakın. Dolayısıyla bu alanın ekonomik değeri göz önüne alındığında yeni programımızın önemi ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalecik'te nar, enginar gibi ekonomik değeri yüksek ürünler ile coğrafi işarete sahip Kalecik Karası'nın yaygın yetiştirildiğini dile getiren Polat, "Bu atmosferde üretimde gördüğümüz eksiklikleri tamamlamak, özellikle bu sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Öğrencilere, bu programda, bağ alanının ve toprağın hazırlanması, bağ yönetimi, çeşitli hastalıklarla zirai mücadele, sulama, hasat ve üzüm işleme gibi tarımsal üretimin tüm aşamalarını aktaracaklarını belirten Polat, şu bilgileri verdi:

"Aralarında üzüm suyu, sirke, asma fidanı, salamura yaprağı, kuru üzüm gibi pek çok endüstriyel üretim için 'topraktan fabrikaya' tüm aşamaları derslerimizde teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğreteceğiz. Hocalarımız, gıda hazırlama ve işleme alanında da çok yetkin ve çoğu özel sektörden geldi. Öğrencilerimiz, bu bölümleri bitirdiğinde sektörde çok rahat şekilde iş imkanına sahip oluyorlar. Eğitimlerimiz hem teorik hem laboratuvar hem de arazi çalışmalarını içeriyor. Mezunlarımız, laboratuvarda bir ürün kalite analizi yaparken aynı zamanda toprağı da işleyebilecek."

Meslek yüksekokulundan DGS ile 4 yıllık fakültelere geçiş koşullarının da bulunduğunu belirten Polat, öğrencilerin 2 yıllık eğitimin ardından ziraat fakültelerinin istedikleri bölümlerine geçiş yaparak eğitimlerini 4 yıla tamamlayabileceklerine dikkati çekti. Polat, "Genelde programlarımızdan mezun öğrencilerimiz, başta bahçe bitkileri, tarla bitkileri, bitki koruma olmak üzere ziraat fakültelerinin çeşitli bölümlerine geçiş yapabiliyorlar." dedi.

Polat, daha kaliteli tarımsal üretim için dijital sistemlerin kullanılması ve son teknolojiyi yakalamanın önemini bildiklerini ve bu amaçla programlarına "Akıllı Tarım" programını da eklemek üzere çalışma yürüttüklerini bildirdi.

"Akıllı böceklerle tarımsal üretimi ileriye götüreceğiz"

Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Zambi de bölüme hem Ankara'dan hem de ülkenin her yanından öğrenci beklediklerini belirterek, "Ara değil aranan eleman yetiştirmek durumundayız. Şu anda ülkemizde de 4 milyon ton kadar üzüm üretimi söz konusu. Güçlü akademik kadromuzla bu önemli tarım alanında spesifik olarak faaliyet yürüten Türkiye'de ilk ve tek program olacağız. Öğrencilerimize akıllı tarım ve iyi tarım uygulamalarını öğreteceğiz. Ziraat fakültemizde üretilen akıllı böcekler gibi yeni tekniklerle tarımsal üretimi çok daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bölümümü bilerek ve isteyerek seçtim"

Meslek yüksekokulunun Bahçe Tarımı bölümü öğrencilerinden Hatice Çolak ise çocukluğunun Antalya ve Hatay'da tarım içerisinde geçtiğini bu nedenle bölümünü bilerek ve isteyerek seçtiğini anlattı. Tarımın giderek önem kazandığına dikkati çeken Çolak, "Ekonomik önemi de dikkate alınırsa bölümümü severek okuyorum. Kendisini ziraatta geliştirmek isteyen tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Mezun olduğumda Antalya'ya giderek çalışmayı düşünüyorum." diye konuştu.