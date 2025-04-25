DOSYA HABER - Akıllı telefon sektöründe teknolojik üstünlük ABD'de, üretim gücü Çin'de

Teknoloji yarışının önemli alanlarından biri olan akıllı telefon sektöründe, ABD teknoloji ve marka gücüyle, Çin ise üretim kapasitesiyle öne çıkıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "ABD-Çin Teknoloji Yarışı" başlıklı dört bölümlük dosya haberinin son bölümünde, akıllı telefon sektöründe ABD ve Çin'in konumu ele alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bankacılıktan sosyal medyaya, navigasyondan haberleşmeye kadar kullanıcılara birçok özellik sunan akıllı telefonlar, günlük hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.

2025 itibarıyla dünyada kullanımda olan 7,4 milyar akıllı telefon olduğu tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu akıllı telefonları aktif kullanıyor.

Bu telefonları üreten çok sayıda şirket olsa da bazı markalar satış rakamları ve teknolojileriyle pazarı elinde tutuyor. Akıllı telefon pazarında öne çıkan ABD ve Çin, teknoloji yarışının bir kısmını da bu sektörde sürdürüyor.

ABD'nin önemli kozu dünyanın en değerli şirketi Apple

Akıllı telefon pazarının büyüme oranı, cihaz değiştirme döngüsünün uzamasıyla birlikte son yıllarda düşüş gösterse de 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 1,5 ile büyümesini sürdürdü.

ABD ve Çin arasındaki gerilime ve dünya ekonomisindeki gelişmelere rağmen geçen yılın ilk çeyreğinde 300,3 milyon telefon sevkiyatı yapan sektör, bu yılın ilk çeyreğinde bu rakamı 304,9 milyona yükseltti.

Yılın ilk çeyreğinde pazarda öne çıkan şirketlere bakıldığında, Samsung 60,6 milyon telefon sevkiyatıyla ilk sırada yer aldı. Samsung'u 57,9 milyonla Apple, 41,8 milyonla Xiaomi, 23,5 milyonla Oppo, 22,7 milyonla vivo izledi.

Çin, akıllı telefon sektöründe en fazla sevkiyat yapan 5 şirketten 3'üne (Xiaomi, Oppo, vivo) ev sahipliği yapıyor.

Buna karşılık ABD, yaklaşık 3 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Apple ile sektörde güçlü bir konumda. Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, gelirinin yüzde 55'inden fazlasını iPhone satışlarından elde ediyor.

Çip ve yazılım tarafında ABD, Çin'e karşı üstün konumda

Akıllı telefon satışlarının yanı sıra bu cihazların yazılım altyapısı da önem taşıyor.

En fazla üretim yapan şirketlere bakıldığında Apple hariç ilk 5'teki diğer tüm şirketler ABD merkezli Google'ın Android işletim sistemini kullanıyor. Apple ise kendi işletim sistemi olan iOS'u kullanıcılarına sunuyor. Yazılım tarafında ABD, Çin'e karşı üstün konumda.

İşletim sistemlerinin lisans ücretleri ve bu sistemlerin uygulama mağazalarından yapılan satışları hesaba katıldığında, ABD akıllı telefonlardaki yazılım altyapısıyla ciddi bir ekonomik kaynağı elinde tutuyor.

Çin tarafında ise Huawei, akıllı telefonlarda ciddi ilerleme kaydederken ABD'de çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu kısıtlamalarla birlikte Google'ın Android sistemlerine telefonlarında yer veremeyen şirket, HarmonyOS isimli kendi işletim sistemini geliştirdi. Şirket bu işletim sistemiyle Çin'de önemli bir kullanıcı sayısına ulaşsa da Google'ın kısıtlaması sonrası küresel ölçekte güç kaybetti.

ABD, Huawei başta olmak üzere birçok Çinli teknoloji şirketine ciddi yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımların çoğu güvenlik endişesi sebebiyle gerçekleşse de teknolojideki yarışın bir aracı olarak da değerlendiriliyor.

İki ülke arasındaki yarışın önemli alanlarından birisi de her teknolojide olduğu gibi akıllı telefonlar için de kritik önem taşıyan çipler.

Akıllı telefon çiplerinde Tayvan merkezli Mediatek pazar payıyla ilk sırada yer alıyor. Mediatek'i Apple, Qualcomm, UNISOC, Samsung ve HiSilicon izliyor. ABD'li Apple ve Qualcomm pazarın 44'ünü elinde tutarken, Çinli UNISOC ve HiSilicon pazarın yüzde 17'sine sahip. Çip tarafında ABD'nin Çin'e karşı üstünlüğü bulunuyor.

ABD, Çin'in çip üretim kabiliyetini zayıflatmaya yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırma tedbirlerini sürdürüyor. Buna karşılık Çin çiplerde kullanılan galyum ve germanyum maddelerinin lider üreticisi konumunda. ABD'nin kısıtlamalarına karşı Çin, galyum ve germanyumun ABD'ye ihracatını yasakladı.

Çin üretim gücüyle akıllı telefon sektöründe ciddi avantaja sahip

ABD, akıllı telefon pazarında en değerli markaya, bileşen ve yazılım altyapısına sahip olsa da üretim noktasında Çin'e bağımlı durumda. Apple başta olmak üzere birçok ABD'li teknoloji şirketi üretim için uzun yıllardır Çin'i tercih ediyor.

ABD'nin yanı sıra akıllı telefon üretim sayısı olarak ilk sırada yer alan Güney Kore merkezli Samsung da üretiminin önemli bir kısmını Çin'de gerçekleştiriyor. Bu üretim gücü Çin'e teknoloji yarışında ciddi bir avantaj sağlıyor. Çin böylece hem ürün üreterek kazanç sağlıyor hem de bu teknolojik bilgi birikiminin dolaylı yollarla kendisine geçişine zemin hazırlıyor.

Akıllı telefon sektöründe karşılıklı bağımlılık mevcut. Hem ABD hem Çin bu bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yapıyor.

ABD teknoloji üretimini kendi topraklarına çekmek için bir dizi çalışma başlatırken Çin de inovasyon kapasite artışı, yerli işletim sistemi, çip geliştirme başta olmak üzere birçok alanda teknoloji yatırımları yapıyor.

ABD'li teknoloji devleri kendi ülkelerindeki fabrika yatırımlarının yanı sıra farklı ülkelerle de üretim merkezlerini çeşitlendirmeye çalışıyor.

Örneğin Apple, Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisiyle Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere üretim hattını kısmen taşıdı. Geçen yılın verilerine göre Apple, toplam iPhone üretiminin yüzde 14'ünü Hindistan'da gerçekleştirdi.

Çin'in dünyanın en büyük akıllı telefon üretim üssü olması nedeniyle, tüm üretimi başka ülkelere kaydırmanın zor ve karmaşık bir süreç olduğu belirtiliyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin seyri, karşılıklı bağımlılıkların olduğu ve rekabetin iç içe geçtiği akıllı telefon sektörü başta olmak üzere birçok teknoloji üretiminin gidişatını yakından etkileyecek.