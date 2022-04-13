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Dostluk iftarında buluştular

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dostluk iftarında buluştular

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde dostluk iftarı düzenledi.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde dostluk iftarı düzenledi. Başkanı Musa Serdar Çelebi öncülüğünde düzenlenen iftara, Somali Cumhurbaşkanı adayı ve Dışişleri eski Bakanı Mohamed Abdirrizzak Mohamud ve Libya Başbakanı Dıbeydi'nin oğlu Abdurrahman Dibeyde, Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar, Türk DEGS Başkanı Cihat Yaycı ve vakıf üyeleri katılım gösterdi.

İftar yemeğinde konuşan Çelebi, "Böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Vakıf olarak bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz. Ülkemizi uluslararası arenada güzel bir şekilde temsil etmek en büyük hedefimiz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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