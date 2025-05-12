Dostluğun Sesi Korosu, Belgrad Uluslararası Koro Festivali'nde Beğeni Topladı

Sevda Cenap And (SCA) Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu, 8. Belgrad Uluslararası Koro Festivali'ne ilk kez katılarak müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yıllardır Ankara ile özdeşleşen müzik festivaline imza atıp markalaştıran Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA), uluslararası etkinliklerde de korolarıyla ülkenin çoksesli müzik alanında temsil edilmesine katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda şef Zuhal Kaynar yönetimindeki SCA Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu, 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 8. Belgrad Uluslararası Koro Festivali'ne katıldı.

SCA Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu ilk kez katıldığı festivalde, Belgrad Etnografya Müzesi'nde dün verdiği konserde, repertuarındaki Türk ezgileri ve dünyanın değişik yörelerinden halk ezgilerini seslendirdi.

Piyanoda Elvan Alpağut Uluçınar'ın eşlik etti koro, müzik kültürünün yüksek olduğu kentlerden biri olan Belgrad'daki festivalde sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Sadece kadınlardan oluşan koronun repertuvarı da geniş

SCA Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, evrensel çoksesli müziğin tanıtılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı misyon edindiklerini belirterek, koronun 2016 Ocak ayından bu yana Şef Zuhal Kaynar yönetiminde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Koronun çeşitli meslek ve yaş gruplarından kadınlardan oluştuğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Koromuzun repertuarında Türk ezgilerinin yanı sıra dünyanın değişik yörelerinden halk ezgilerine, protest şarkılardan kadın şarkılarına ve özellikle 1950'li-60'lı yılların film müziklerine uzanan geniş bir kültür hazinesi bulunuyor. 8. Belgrad Uluslararası Koro Festivali'ne ilk kez katılan koromuz, ülkemizi temsil etme fırsatı bulurken hem kendi ezgilerimizi hem de diğer ülkelerin müziklerini en güzel şekilde icra etti ve farklı koroları izleme fırsatını buldu. Koromuz, tutkuları peşinde koşarak kendilerini geliştiren koro üyelerimize adanmışlıkları ve maddi manevi katkıları sebebiyle vakfımıza kattıkları değer için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kadınların, bir turneye çıkarken evlerini, eş ve çocukları ve hatta torunlarını da organize ettiklerini de düşündüğümüzde verilen emeğin için bir kez daha tebrik etmek gerekiyor."

Yüksel, koronun ayrıca Türk- Amerikan Derneği, Türk-Çin Kadın Dernekleri, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, Dil Derneği gibi dernekler yararına konserler verdiğini ve Uçan Süpürge Film Festivali açılışını gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.