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Dost ve Müttefik Devletlere Yardım Limiti 250 Milyon Lira Olacak

Dost ve Müttefik Devletlere Yardım Limiti 250 Milyon Lira Olacak
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Cumhurbaşkanı kararı ile 2025 yılında dost veya müttefik devletlere yapılacak yardım limiti 250 milyon lira olarak belirlendi. 2024 yılında bu limit 200 milyon lira olarak uygulanıyordu.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2025 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere yapılacak yardım limiti 250 milyon lira olarak belirlendi.

3212 sayılı Kanun kapsamında 2025 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu ya da özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 250 milyon liraya çıkarıldı. Bu miktar 2024 yılı için 200 milyon lira olarak uygulanıyordu.

Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek, karar hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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