Döşemealtı'ndaki Fabrika Mahalleliyi Rahatsız Ediyor

ANTALYA'nın Döşemealtı İlçesi Organize Sanayi Bölgesi dışında Çıplaklı Mahallesi'nde yerleşim bölgesine yakın alanda kurulan ve 24 saat çalışan prefabrik fabrikasının yaydığı titreşim, gürültü ve toz tepkiye neden oldu. Mahalleli, firma hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Döşemealtı Belediyesi'ne şikayette bulundu.

Antalya'da özellikle villa tarzı yapılaşmayla öne çıkan Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir alana kurulan fabrika, bölgedeki diğer iş yerleri ve konutların tepkisine yol açıyor. Prefabrik ve hazır beton gibi üretimlerin yapıldığı fabrika için bölge sakinleri ciddi gürültü ve titreşim çıkarmasının yanı sıra, büyük bir toz sorunu oluştuğunu anlattı. Vatandaşlar, günün 24 saati çalışan fabrikanın titreşim yarattığını ve evlerinin sürekli sarsıntı yaşadığını, günün her saati ciddi bir gürültü ve fabrika kaynaklı toz sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

SANKİ DEPREM OLUYOR

Fabrikaya 250- 300 metre mesafede evi olan bir vatandaş ise "Bu işletme çok ciddi şekilde ses ve titreşim çıkarıyor. Üstelik şu aralar gece gündüz, cumartesi pazar demeden çalışıyor. Çıkardığı ses yönünden kapatılması gereken bir yer olması gerekirken, üstelik çalışma saatlerine özen bile göstermiyor. Tozdan pislikten trafik ışıkları bile gözükmüyor. Ses desen elindeki bardağı düşürtür. Gece ve gündüz sürekli sarsıntı yaşanıyor. İlk başlarda deprem oluyor sanmıştık. Evlerimizde artık camlarımızı bile açamıyoruz" diye konuştu.

BELEDİYEYE ŞİKAYET

Yaşanan sorunlarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Döşemealtı Belediyesi'ne başvurular yaptıklarını ancak herhangi bir işlem yapılmadığını dile getiren bölge sakini, fabrikanın hafta sonu tatil günlerinde bile gürültü, titreşim ve toz sorununun sürdüğünü dile getirdi. Bölge sakini, "Bakıldığında fabrikanın 5 farklı Sıfır Atık Belgesi bulunuyor ama üretim esnasında bu belgeye rağmen çevre kurallarının hiçbirine özen gösterilmiyor" dedi.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,