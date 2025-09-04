Haberler

Döşemealtı'nda Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çim tohumu yüklü tırın devrilmesi sonucu 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ancak sağlık ekiplerinin müdahalesi yeterli olmadı.

D-650 kara yolunda Buğrahan Türker (25) idaresindeki 06 DIP 437 plakalı çim tohumu yüklü tır, Bıyık Mahallesi Çubukbeli mevkisinde bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Türker, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazada yola dökülen tohum torbaları nedeniyle kara yolunu bir süre ulaşıma kapattı.

Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
