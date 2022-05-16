DÖŞEMEALTI'NDA ŞÜPHELİ KÖPEK ÖLÜMLERİ - Haberler

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DÖŞEMEALTI'NDA ŞÜPHELİ KÖPEK ÖLÜMLERİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde geçen hafta köpek ölümleri şüphe uyandırdı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde geçen hafta köpek ölümleri şüphe uyandırdı. Bıyıklı Mahallesi'nde 3 gün içinde 4 köpeğin ölümü mahalle halkının tepkisine yol açtı.

Döşemealtı'nda geçen hafta ilçeye bağlı bazı mahallelerde köpek ölümleri yaşandığına dair haberler sosyal medyada gündem oldu. Bu olaylardan biri de 13 Mayıs tarihinde ilçeye bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede 3 gün içinde aynı bölgede 4 köpek öldü. Mahallede ölen köpeklerin bazılarının kulaklarında küpe ve boyunlarında tasma olduğu görüldü. Mahalleli Hasan Okan, evinin çevresinde 3 günde 4 köpeğin öldüğünü söyledi. Başıboş sokak köpeklerinin mahallelerine salınmasından şikayet eden Okan, 'Son zamanlarda mahallede 5 ya da 6 yabancı köpek gördüm. 3 gün önce iki köpek gördüm ölmüştü. Şimdi de iki köpek ölmüş, ya da öldürülmüş bilemiyorum diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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