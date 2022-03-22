DÖŞEMEALTI'NDA KORKUTAN EV YANGINI - Haberler

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DÖŞEMEALTI'NDA KORKUTAN EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkanda, ev kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkanda, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın dün saat 18.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi 97. sokakta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında daireden yükselen duman ve alevler sokaktaki diğer binalarda yaşayanlarda korkuya neden oldu. Gökhan K. ve Mahmut C.'nin kiracı olarak oturduğu dairedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülüp kontrol altına alındı. Yangında, daire kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

DÖŞEMEALTI'NDA KORKUTAN EV YANGINI

DÖŞEMEALTI'NDA KORKUTAN EV YANGINI

DÖŞEMEALTI'NDA KORKUTAN EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeniköy, Yangın, Güncel, Haberler

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