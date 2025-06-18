Döşemealtı'nda El Dokuması Halı Tarlaları Renklendi

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Anadolu'nun farklı bölgelerinden toplanan el dokuması halı ve kilimler, yaz mevsiminde tarlalarda serilerek renklerinin pastele dönüşmesine katkı sağlıyor. Halılar, onarımdan geçirilip güneş altında kurutulurken, turistlerin ilgisini çekiyor ve başta ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanan el dokuması halı ve kilimler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilmeye başlandı.

Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda dokunan el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde, yaz mevsiminde farklı bir hareketlilik yaşanıyor.

Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimler, yıkanıp kurutulmalarının ardından onarımdan geçiriliyor.

Daha sonra renklerinin pastele dönüşmesi için ilçede hasadı tamamlanan tarlalara serilen halı ve kilimler, Antalya'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiriyor.

Belirli aralıklarla ters yüz edilen ve eylül ayından itibaren tozlarından arındırılarak toplanmaya başlanan halı ve kilimler, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Binlerce halı ve kilimin serildiği tarlaların oluşturduğu rengarenk görüntü, kente gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi haline gelen "halı tarlaları"nda sanatçıların klipleri ile film sahneleri de çekiliyor.

"Halı tarlalarını' görmek için buraya gelenler var"

Karataş Mahallesi'nde halı ticareti yapan bir firmada çalışan Hatice Kaçar, AA muhabirine, bütün yazı güneş altında geçen, renkleri pastele dönüşen halıların yurt dışından ilgi gördüğünü belirtti.

Halıların oluşturduğu renkli görüntülerin insanların dikkatini çektiğini ifade eden Kaçar, "Halı tarlalarını görmek için buraya gelenler var. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Biz de Türk halılarını, yöresel halılarımızı tanıttığımız için mutlu oluyoruz. Sıcak altında büyük emek veriyoruz ama sezon sonunda halılara gösterilen ilgi bütün yorgunluğumuzu alıyor." dedi.

Halı tarlasında çalışan İbrahim Ak da halıların çoğunluğunun Yörük motifleri taşıdığını, bundan dolayı da değerli olduğunu söyledi.

Ak, kök boya kullanarak geleneksel yöntemlerle hazırlanan halılara insanların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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