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Döşemealtı'da ahırdan kaçan ineği jandarma ekipleri buldu

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Döşemealtı'da ahırdan kaçan ineği jandarma ekipleri buldu

Döşemealtı ilçesinde ahırdan kaçan büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri iki kilometre uzaklıkta buldu.

Döşemealtı ilçesinde ahırdan kaçan büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri iki kilometre uzaklıkta buldu.

Karaveliler Mahallesi'nde besici Ş.Ü, ahırdan çıkarak kaçan ieneğini bulamayınca Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak yardım istedi.

Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaybolan hayvanı iki kilometre uzaklıkta çamura saplanmış halde bularak, sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Karaveliler Jandarma Güncel Haberler

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