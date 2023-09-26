Döşemealtı Belediyesi Haftanın 7 Günü Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Döşemealtı Belediyesi, ilçe genelinde asfalt çalışmalarını haftanın 7 günü aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanan altyapısı olan mahallelerde sıcak asfalt serimi yapılıyor. Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Döşemealtı Belediyesi, ilçe genelinde asfalt çalışmalarını haftanın 7 günü aralıksız sürdürüyor.

Döşemealtı'nın altyapısı tamamlanan mahalle cadde ve sokaklarında Fen İşleri Müdürlüğü'nce sıcak asfalt serimi çalışmaları yapılıyor. Çığlık Ayanlar ve Orta mahallelerinde serme sıkıştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayan asfalt çalışmalarında 60 bin metrekare alan sıcak asfaltla kaplandı. Birkaç gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasının beklendiği 2 mahallede toplam 100 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapılmış olacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Avrupa standartlarına ulaşan ilçemizde bozuk yol altyapısı biten mahallelerimizde ise sıcak asfaltsız cadde ve sokak kalmayacak. Ekiplerimiz hafta sonu dahil olmak üzere halkımıza en kaliteli hizmeti vermek için çalışıyor. Sabırlarından ötürü ilçe sakinlerimize teşekkür ederim. Hiçbir vatandaşımızın ayağı toza değmeyene kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.