Dörtyol Öğretmenler Korosu Konser Verdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dörtyol İlk Kurşun Öğretmenler Korosu tarafından verilen konser büyük ilgi gördü. 50 öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu koro, sevilen şarkıları seslendirdi ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve kamu kurum müdürleri tarafından da izlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.
Dörtyol Kaymakamlığı öncülüğünde bir araya gelen 50 öğretmen, Dörtyol İlk Kurşun Öğretmenler Korosu'nu kurdu.
Öğretmenler korosu, Dörtyol Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda konser verdi.
Farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro sevilen şarkıları seslendirdi.
Koro, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Konseri, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve kamu kurum müdürleri de izledi.