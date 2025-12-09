Dörtyol Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesinden cami inşaatına destek
Dörtyol Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi, yapımı süren cami için başlattığı kampanya ile 320 bin lira bağış topladı. Bağış, okul müdürü tarafından ilçe müftüsüne teslim edildi.
Kampanya kapsamında 320 bin lira toplandı.
Toplanan bağış Okul Müdürü Ömer Köse tarafından İlçe Müftüsü Kazım Ural'a teslim edildi.
Ural, gösterilen duyarlılıktan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel