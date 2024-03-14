Dörtyol İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Camilerde Teravih Namazı Kıldırdı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, teravih namazı için camilere gelen cemaate imamlık yaparak namazı kıldırdı. Okul müdürü Ali Ekber Türkoğlu, uygulamanın ramazan boyunca 10 camide devam edeceğini belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, camilerde teravih namazı kıldırdı.
Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, teravih için camilere gelen cemaate imamlık yaptı.
Namazı kıldıran öğrenciler, dua okudu.
Okul müdürü Ali Ekber Türkoğlu, uygulamanın ramazan boyunca 10 camide süreceğini belirtti.