Üye Girişi
Haberler

Dörtyol İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Camilerde Teravih Namazı Kıldırdı

Güncelleme:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, teravih namazı için camilere gelen cemaate imamlık yaparak namazı kıldırdı. Okul müdürü Ali Ekber Türkoğlu, uygulamanın ramazan boyunca 10 camide devam edeceğini belirtti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, camilerde teravih namazı kıldırdı.

Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, teravih için camilere gelen cemaate imamlık yaptı.

Namazı kıldıran öğrenciler, dua okudu.

Okul müdürü Ali Ekber Türkoğlu, uygulamanın ramazan boyunca 10 camide süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Ekber Türkoğlu Dörtyol Hatay Yerel Haberler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title