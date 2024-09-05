Dörtyol Gençlik Liderleri Kan Bağışında Bulundu
Dörtyol ilçesindeki Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri, kan bağışında bulundu. Gençlik liderleri, Çaylı Caddesi'ndeki kan bağış merkezine gitti. Görevli doktorun incelemelerinin ardından verilen onayla bağışta bulunan gençlik liderleri, herkesi kan vermeye davet etti.
Dörtyol ilçesindeki Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri, kan bağışında bulundu.
Gençlik liderleri, Çaylı Caddesi'ndeki kan bağış merkezine gitti.
Görevli doktorun incelemelerinin ardından verilen onayla bağışta bulunan gençlik liderleri, herkesi kan vermeye davet etti.