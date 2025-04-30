Dörtyol'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda bulunan ahşap barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda bulunan ahşap barakada çıkan yangın söndürüldü.
Yeşil Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan ahşap barakada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel