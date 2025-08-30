Dörtyol'daki Kadın Kooperatifi, 16 Çeşit Sirke Üreterek Ekonomik Bağımsızlık Sağlıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yaptıkları 16 çeşit sirkeyi satarak gelir elde ediyor.

İlçede kendi imkanlarıyla evde sirke yapıp satan 7 kadın, Hatay Valiliğince 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kadın üreticilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Hayat Hatay Projesi" kapsamında güçlerini birleştirmeye karar verdi.

Bu kapsamda kadınlar Hayrolsun Dörtyol Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Üretimlerini yaklaşık bir yıldan bu yana kooperatif çatısı altında sürdüren kadınlar, elmadan ananasa, lavantadan enginara ve güle kadar 16 farklı çeşitte sirke yapıp satarak gelir elde ediyor.

"Amacımız Dörtyol'a bir sirke tesisi kurmak"

Kooperatif Başkanı Raife Merd, AA muhabirine, arkadaşlarıyla doğal ve sağlıklı sirkeler ürettiklerini söyledi.

Daha önce bireysel yaptıkları çalışmayı şimdi kooperatif çatısı altında sürdürerek daha fazla gelir elde ettiklerini anlatan Merd, üretimlerini de "Hayat Hatay Projesi" kapsamında internet sitesi üzerinden çok sayıda kişiye ulaştırdıklarını belirtti.

Merd, haftanın belli günlerinde de semt pazarında tezgah açtıklarını ifade etti.

Yaptıkları sirkenin tamamen doğal olduğunu vurgulayan Merd, "Sirkeler 3 ile 6 ay arasında ancak oluşumunu tamamlıyor. Daha sonra da dinlendirmeye alıyoruz. Ama fabrikasyon sirkelerde çok kısa bir sürede 24 saat gibi bir zamanda sentetik asetik asit katılarak elde ediliyor. Bizim sirkelerimiz tamamen doğaldır." diye konuştu.

Merd, kadın üreticilerin desteklenmesi amacıyla da sirke yapımında kullandıkları malzemeleri onlardan aldıklarını belirtti.

Şu ana kadar yaklaşık 1,5 ton sirke üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Merd, şöyle konuştu:

"Bu iş sayesinde kendi ayaklarımın üzerinde durmasını öğrendim ve ekonomik bağımsızlığımı kurdum. Bu işle aile ekonomisine katkı sağladık. Birçok kadına ulaşmak istiyoruz. Bu işe başlarken en büyük amacımız daha çok kadını istihdam edebilmek ve sirkede tesisleşmekti. Dörtyol'un ve kendi adımızı duyurmak istiyoruz. Amacımız Dörtyol'a bir sirke tesisi kurmak."

Sirkenin yanı sıra mantı ve erişte de yaptıklarını anlatan Merd, elde ettikleri kazancın yüzde 10'luk kısmını ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek amacıyla hayır kurumlarına bağışladıklarını da belirtti.

Kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

Kooperatif üyelerinden 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Mehtap Özçelik de bu iş sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

Cemile Şahan (41), üretim yaparak kendi kazancını elde etmenin güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Kader Güner (29) ise bu iş sayesinde kendi ayakları üzerinde durabildiğini kaydetti.