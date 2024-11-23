Dörtyol'da Yük Treni Çarpması Sonucu Bir Kişi Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Adana-İskenderun seferini yapan yük treninin 21 yaşındaki M.B.G'ye çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı.
Numune Evler Mahallesi'nde, Adana- İskenderun seferini yapan yük treni, M.B.G'ye (21) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B.G, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.