Dörtyol'da Yangın: Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Özerli Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Özerli Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler evde bulunan kişiyi dışarı çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evden çıkarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel