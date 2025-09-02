Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli 2 kişi tutuklandı. Aramalarda 44 uyuşturucu hap ve 64,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerini arandı.

Aramalarda 44 uyuşturucu hap ve 64,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler E.C.G. ve C.D. ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
