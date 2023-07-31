Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde yapılan aramada 106 gram sentetik uyuşturucu, 5,8 gram esrar ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Y. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.