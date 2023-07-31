Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde yapılan aramada 106 gram sentetik uyuşturucu, 5,8 gram esrar ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Y. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Dörtyol'da durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 106 gram sentetik uyuşturucu, 5,8 gram esrar ve 1 sentetik hap ele geçirdi.
Otomobildeki M.Y. ve M.K. gözaltına alındı.