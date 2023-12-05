Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Numuneevler Mahallesi'nde E.S. isimli şüpheliyi durdurdu. Şüpheli E.S.'nin üst aramasında 13 parça halinde toplamda 13,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Numuneevler Mahallesi'nde E.S. isimli şüpheliyi durdurdu.
Şüpheli E.S.'nin üst aramasında 13 parça halinde toplamda 13,5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.