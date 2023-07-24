Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 333 sentetik hap ele geçirildi. Tutuklama kararı verilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında Yeşil Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda M.M, M.E. ve E.E. gözaltına alındı.
İş yerindeki aramalarda 333 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.