Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında Yeşil Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda M.M, M.E. ve E.E. gözaltına alındı.

İş yerindeki aramalarda 333 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.