Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü ve operasyon sırasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
