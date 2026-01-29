Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü ve operasyon sırasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli İ.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel