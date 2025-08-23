Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Yeşilköy Mahallesi'nde A.A'nın üst aramasında 78,14 gram sentetik uyuşturucu ve 56 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.