Dörtyol'da Tır ile Otomobil Çarpıştı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akaryakıt yüklü bir tır, seyir halindeki bir otomobile çarparak iki araçta hasara neden oldu. Kazada otomobil refüje çıktı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın seyir halindeki otomobile çarpması sonucu iki araçta hasar oluştu.
A.Ö. idaresindeki akaryakıt yüklü 31 AIK 294 plakalı tır, Mustafa Kemal Duduoğlu Bulvarı'nda aynı güzergahta seyir halindeki Ö.S'nin kullandığı 33 ACK 274 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı.
Kaza nedeniyle iki araçta hasar oluştu.