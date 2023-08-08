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Dörtyol'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybeden kişi kurtarılamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Vedat Aytin (29) idaresindeki 01 ACV 961 plakalı hafif ticari araç ile Ö.Ç idaresindeki 27 AIK 698 plakalı tır, Dörtyol-Payas D91 karayolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan Aytin ile Ö.Ç, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

Aytin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

Tragger Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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