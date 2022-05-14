Dörtyol'da tır dorsesinde 230 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Dörtyol'da tır dorsesinde 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Dörtyol'da tır dorsesinde 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Dörtyol ilçesinde tır dorsesine gizlenmiş 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Dörtyol ilçesinde tır dorsesine gizlenmiş 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçaklığını önleme çalışmaları kapsamında kent merkezinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde gümrük kaçağı 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

M.T. ile R.E. hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, Güncel, Haberler

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