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Dörtyol'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tek katkı evde çıkan yangın söndürüldü.

Özerli Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evin çatı kısmında, ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Ev sahibi C.C, alevleri fark etmesinin ardından dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Dörtyol İtfaiye Hatay Olay Yaşam Güncel Haberler

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