Dörtyol'da SPA Merkezleri ve Masaj Salonlarına Denetim

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 6 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığı tespit edildi ve gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 6 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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