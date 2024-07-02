Üye Girişi
Haberler

Dörtyol'da sahipsiz köpek saldırısı: Genç yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç, yaralandı. Köpeklerin toplanması talep ediliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç, yaralandı.

Özerli Mahallesi'nde yaşayan Ali Burak Soylu (18), dün akşam saatlerinde markete giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçarken düşerek vücudunun değişik yerlerinden yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından evine getirilen Ali Burak Soylu, AA muhabirine, markete giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpekten korktuğunu ve her geçtiğinde tedirgin olduğunu anlatan Soylu, "Markete giderden bir köpek bana doğru saldırdı. Ayağımı tutmaya çalıştı. Biraz yerde sürükledim." dedi.

Soylu, sahipsiz köpeklerin toplanmasını istediğini dile getirdi.

Gencin annesi de köpeklerin toplatılmasını istedi

Anne Hacer Soylu (43) da mahalledeki sahipsiz köpeklerden rahatsız olduklarını ifade etti.

Köpek sorununun çözülmesini istediğini belirten Hacer Soylu, "Yaşadığımız sitenin etrafında çok köpek var. Onların toplanmasını, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Beni bile kovalıyorlar. Ayağımızdan kapabilir, ısırabilir, başımıza her şey gelebilir. Sitenin çocukları korkuyor. Bu yüzden köpeklerin toplanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahalle sakini Gülsüm Arıcan (58) da köpeklerin daha önce torunlarına saldırdığını, bu nedenle mahallede rahat dolaşamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Köpek Saldırısı Dörtyol Hatay Hayvan Hakları Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Bakmadan Geçme

2 TEMMUZ BURÇ YORUMU | Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, SAĞLIK, KARİYER, PARA, EVLİLİK YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 2 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler? YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? Çiftlik Bank davası ne oldu? Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Çiftlik Bank olayı nedir? Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var? Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2024 | Memur ve memur emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title