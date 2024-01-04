Dörtyol'da Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.

Belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.